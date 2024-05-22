صرح رئيس الإدارة الأقاليمية للوكالة البيولوجية الفدرالية لمقاطعة زابوروجيه فاليري خيتاروف بأنه لم يتم اكتشاف أي اضطرابات إشعاعية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد هجوم قوات كييف

وقال خيتاروف في تصريح لوكالة "تاس": "الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مستقر.. الإشعاع الخلفي لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي".

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وأشار خيتاروف إلى أنه "في الآونة الأخيرة، أصبحت الهجمات على مدينة إنرغودار (الواقعة بجانب المحطة) وعلى المحطة أكثر تواترا".

وأعلن المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت أراضي ورشة النقل التابعة للمحطة مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وتشكل هذه الهجمات انتهاكا صارخا للمبادئ السبعة للسلامة النووية ومبادئ السلامة الخمسة لمحطة زابوروجيه التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الأمن الدولي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد صرح في وقت سابق بأن الوكالة ستعلن عن الجهة الضالعة في استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية إذا استطاعت التأكد من المعلومات بشكل مستقل.

وأشار رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، إلى أن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات على محطة زابوروجيه هي محاولة لتبرئة نظام كييف.

وكانت الخارجية الروسية دعت غروسي إلى تقديم "رد فعل علني وصادق" على الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الكهروذرية.

المصدر: تاس+RT