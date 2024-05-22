وصف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو الحظر المفروض على كييف باستخدام أسلحة أمريكية لضرب الأراضي الروسية بأنه "غير عادل على الإطلاق".

جاء ذلك في مقابلة لليتفينينكو مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، حيث قال إن القوات المسلحة في البلاد ليس لديها فرصة لأي اختراقات في ساحة المعركة خلال عام 2024، فيما لا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تقاتل، ومهمتها الرئيسية "قلب الموازين"، لذا فوفقا له، "سيكون من المفيد لأوكرانيا أن ترفع واشنطن هذا الحظر".

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وكقاعدة عامة، فإن كييف تواجه صعوبة في الاعتراف بالإخفاقات والموقف الصعب في ساحة المعركة. ولهذا لم تعترف السلطات الأوكرانية لفترة طويلة بفشل الهجوم المضاد الذي كان الجيش الأوكراني يحاول تنفيذه منذ يونيو 2023. ومع ذلك، تتحدث القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية في الوقت الراهن عن الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية، لا سيما في منطقة خاركوف.

في الوقت نفسه، أشار المحلل السياسي الأوكراني دميتري كورنيتشوك، يناير الماضي، إلى أن رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية التابعة للجيش الأوكراني، كيريل بودانوف قد غير خطابه حول قدرة الجيش الأوكراني على مقاومة روسيا بشكل حاد. ووفقا لكورنيتشوك، فإن بودانوف، الذي أقنع القوات المسلحة الأوكرانية سابقا بقدرة أوكرانيا على تحقيق نتائج سريعة في الهجوم وحتى دخول شبه جزيرة القرم، بدأ في إعداد المجتمع الأوكراني تدريجيا لتجميد الصراع.

المصدر: تاس