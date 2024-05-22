الخارجية التركية تعلق على اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بفلسطين

علقت وزارة الخارجية التركية على إعلان 3 دول أوروبية اليوم الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة بالغة الأهمية"، مؤكدة مواصلة عملها بهدف اعتراف دول أخرى بفلسطين.

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وقالت الخارجية التركية في بيان، "يسعدنا للغاية، أن إسبانيا وإيرلندا والنرويج، قد اعترفت بدولة فلسطين، إن الاعتراف بفلسطين، هو مطلب القانون الدولي والعدالة والضمير".

وأضافت الخارجية التركية بأنها "خطوة بالغة الأهمية على صعيد استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني المحتل، ومساعدة فلسطين في الحصول على المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي".

وقالت: "نحن كتركيا، سنواصل السعي من أجل أن تعترف المزيد من الدول بفلسطين".

وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".

وإثر ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

يذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.

المصدر: RT