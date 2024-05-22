حشود غفيرة من الإيرانيين تتوافد للمشاركة في الصلاة على جثمان رئيسي والوفد المرافق له (فيديو)

توافد عدد كبير من الإيرانيين اليوم الأربعاء، إلى جامعة طهران للصلاة على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان برفقته عندما سقطت مروحيتهم شمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأنه بعد مراسم توديع الجثامين في مصلى طهران التي أقيمت الليلة الماضية، بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عدد كبير من المواطنين بالتوافد إلى جامعة طهران من مختلف الاتجاهات للصلاة على الجثامين.

وسيصلي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في جامعة طهران، على جثمان رئيسي ورفاقه.

كما ستقام صباح غد الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان رئيسي في حرم الإمام الرضا.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين 20 مايو عن مقتل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: "تسنيم"