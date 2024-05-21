نيجيريا.. مقتل 40 قرويا بالرصاص في أحدث أعمال عنف شمالي البلاد

أفادت السلطات النيجيرية الثلاثاء بمهاجمة مجموعة مسلحين لقرى نائية في شمال وسط نيجيريا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 قرويين خلال مداهمة في وقت متأخر من الليل.

ونقلت صحيفة "بانش" المحلية عن شهود عيان قولهم إن 40 شخصا على الأقل قتلوا في منطقة واسي في بلاتو مساء الاثنين.

ورغم ذلك قال مسؤولون حكوميون لوكالة "أسوشيتدبرس" إنه تم تأكيد سقوط 12 ضحية فقط حتى الآن.

ومن جانبه قال موسى أشومز، مفوض الولاية لشؤون المعلومات، إن المهاجمين فتحوا النار على القرويين في مجتمع زوراك في واسي، مما أجبر الكثيرين على الفرار إلى الأدغال القريبة.

وأضاف أشومز: "نحاول تمشيط المنطقة لمعرفة ما إذا كان لدينا المزيد من الضحايا أو المصابين بالرصاص".

وقال إدريس واسي، وهو مشرع اتحادي من منطقة واسي في بلاتو، إن مسلحين على متن دراجات نارية هاجموا القرية بعد عملية أمنية استهدفت مخابئهم وتهدف إلى "محوهم" من المنطقة.

فيما أعرب السكان المحليون مرارا عن قلقهم بشأن كيفية قيام المهاجمين بمداهمة القرى لساعات والهروب قبل وصول قوات الأمن إلى مكان الحادث.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يتبع نمطا مماثلا للعنف المستمر منذ سنوات في المنطقة والذي ألقي باللوم فيه على القتال من أجل السيطرة على المياه والأراضي بين الرعاة الرحل والمزارعين الريفيين. وأدت هذه الغارات حتى الآن إلى مقتل المئات في المنطقة.

المصدر: أ ب