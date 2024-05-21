صحيفة: الغرب يستعد لمرحلة عدم الاستقرار مع إيران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الدول الغربية تستعد لمرحلة من عدم الاستقرار في العلاقات مع إيران في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأشار مسؤولون غربيون في حديث للصحيفة إلى أنهم لا يتوقعون من إيران تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية.

وحسب تقييماتهم، فإن إيران ستواصل على الأرجح تعميق العلاقات مع الصين وروسيا وتطوير البرنامج النووي ودعم حركة "حماس" في فلسطين.

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وتقول مصادر الصحيفة إن الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى اتخاذ إيران موقفا متشددا أكثر في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقي مصرعه بنتيجة تحطم المروحية التي كان على متنها مع عدد من المسؤولين الكبار الآخرين، بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بشمال غربي البلاد، يوم 19 مايو.

ومن المتوقع أن تجري في إيران انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 50 يوما من تاريخ وفاة الرئيس رئيسي.

المصدر: "وول ستريت جورنال"