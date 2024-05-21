القضاء البريطاني يرفض طلب الأمير هاري بإضافة تهم أخرى لدعواه على "NGN" الإعلامية

رفضت المحكمة العليا في لندن السماح للأمير هاري بإضافة لوائح اتهام تتعلق بزوجته ميغان ماركل إلى قضية جمع المعلومات بشكل غير قانوني ضد المجموعة الإعلامية "News Group Newspapers".

وأصدر القاضي فانكورت قرارا جاء فيه: " يبدو لي أنه من الأفضل، لتجنب أو الحد من الإضرار بـ NGN في التحضير للمحاكمة ولأسباب أوسع في سير القضية، أن نبعد الادعاءات الواردة في التهم الأخرى عن أعوام 1994-1995 و2016 ليتم التعامل معها في دعوى منفصلة إذا ما رغب الدوق في رفعها".

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وأراد الأمير هاري إضافة تهمة تتعلق بالحصول على معلومات خاصة بميغان ماركل في كاليفورنيا في عام 2016 بشكل غير قانوني، مما أدى إلى الحصول على بيانات مكالمات ورسائل نصية تتضمن معلومات عن هاري.

بالإضافة إلى ذلك، خطط الأمير لتوسيع نطاق القضية بتهم التنصت غير القانوني في عامي 1994 و1995 على والدته الراحلة الأميرة ديانا.

ومن المقرر عقد المحاكمة في القضية في يناير 2025.

ورفع نجل الملك تشارلز الثالث، الأمير هاري، عام 2019 ، دعوى قضائية ضد صحيفتي "Sun" و"Mirror" التابعتين للمجموعة الإعلامية"News Group Newspapers"، متهما المراسلين الصحفيين باختراق هاتفه، والتنصت على بريده الصوتي.

وفي يونيو 2023، أدلى دوق ساسكس بشهادته أمام المحكمة، حيث مثل كشاهد ضد مجموعة "Mirror" وتتضمن الدعوى مطالبة بدفع تعويض عن جمع معلومات غير قانونية مزعومة عنه.

المصدر: نوفوستي