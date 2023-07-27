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القضاء البريطاني يصدر قرارا جديدا بشأن دعوى الأمير هاري ضد صحيفة "The Sun"

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القضاء البريطاني يصدر قرارا جديدا بشأن دعوى الأمير هاري ضد صحيفة
AFP
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أفادت صحيفة الغارديان أن المحكمة العليا في لندن سوف تستمع لجزء من الدعوى التي قدمها الأمير هاري ضد المجموعة الإعلامية "News Group Newspapers"، مالكة صحيفة The Sun.

وأصدر القاضي فانكورت قراره بأن دوق ساسكس لا يمكنه مقاضاة الشبكة الإعلامية NGN وذراعها الإعلامية News Of The World التي لم يعد لها وجود الآن، لاختراق هاتفه، ولكن يمكن سماع بقية الدعوى القضائية المتعلقة بمزاعم أخرى تتعلق بجمع معلومات غير قانونية.

وأوضح القاضي عدم امكانية النظر في قسم الدعوى القضائية المتعلق باختراق هاتف الأمير والتنصت على مكالماته لأن الدعوى رفعت بعد فوات الأوان.

ورفع نجل الملك تشارلز الثالث، الأمير هاري، عام 2019 ، دعوى قضائية ضد صحيفتي "Sun"  و"Mirror"، متهماً المراسلين الصحفيين باختراق هاتفه، والتنصت على بريده الصوتي.

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وفي يونيو 2023، أدلى دوق ساسكس بشهادته أمام المحكمة، حيث مثل كشاهد ضد مجموعة "Mirror" وتتضمن الدعوى مطالبة بدفع تعويض عن جمع معلومات غير قانونية مزعومة عنه.

في وقت سابق تواردت معلومات تفيد بأن الأمير هاري وميغان ماركل قررا الافتراق.

المصدر: "الغارديان"

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