مصرع 9 وإصابة 9 آخرين في حادثة سقوط حافلة ركاب بنهر النيل بمصر

قالت السلطات الصحية في مصر اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 9 أشخاص لقوا حتفهم الثلاثاء، بعدما انزلقت حافلة صغيرة تقل نحو 24 شخصا من عبارة وسقطت في نهر النيل خارج القاهرة.

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وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي، بأن الحادث وقع في بلدة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم 4 قاصرين وإصابة 9 آخرين.

ووفقا للوزارة تم علاج 6 من المصابين في موقع الحادثة، بينما تم نقل 3 آخرين إلى المستشفيات، فيما لم يتم توضيح تفاصيل إصاباتهم.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم انتشال الحافلة من النهر وما زالت جهود الإنقاذ جارية حتى منتصف نهار الثلاثاء، فيما لم يتضح سبب الحادثة على الفور.

بحسب صحيفة الأخبار كان نحو عشرين راكبا، معظمهم من النساء، في السيارة متوجهين إلى العمل عندما وقع الحادث، وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن ألقت القبض على سائق السيارة.

تعد حوادث العبارات والسكك الحديدية والطرق شائعة في مصر، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء الصيانة وغياب اللوائح.

في فبراير غرقت عبارة تقل عمالا في نهر النيل بالجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من أصل 15 شخصا كانوا على متنها.





المصدر: أ ب