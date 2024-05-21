نيجيريا.. إنقاذ 350 رهينة من قبضة "بوكو حرام"

أعلن الجيش النيجيري إنقاذ مئات الرهائن، معظمهم من الأطفال والنساء، من أيدي مسلحي جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، الذين احتجزوهم لعدة أشهر أو سنوات شمال شرقي البلاد.

إقرأ المزيد

وقال الجنرال كين تشيغبو، المسؤول البارز في الجيش النيجيري، مساء الاثنين، إن الجيش أنقذ 209 أطفال و135 سيدة و6 رجال كانوا منهكين ويرتدون ملابس بالية ويعيشون في غابة، وقد تم تسليمهم إلى السلطات في مدينة بورنو.

ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى إن بعض المختطفات أنجبن أطفالا يعتقد أنهم ولدوا نتيجة لزواج قسري، كما هو الحال مع الضحايا الإناث اللواتي يتعرضن للاغتصاب أو يجبرن على الزواج من المسلحين أثناء وجودهن في الأسر.

وذكر الجيش أنه أنقذ الرهائن خلال عملية عسكرية استمرت عدة أيام في غابة سامبيسا، التي تمتد على طول الحدود مع الكاميرون والنيجر، وقد قتل خلال عملية الإنقاذ بعض المتطرفين، ودمرت منازلهم المؤقتة.

وقد نقل الرهائن المحررون في شاحنات إلى مقر حكومة ولاية بورنو، حيث سترعاهم السلطات حتى عودتهم لديارهم.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "بوكو حرام" بدأت تمردها في نيجيريا عام 2009 بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد قتل نحو 35 ألف شخص، ونزح 2.1 مليون نتيجة لعنفها.

المصدر: أ ب