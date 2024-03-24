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نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

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نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون
Globallookpress
أطفال أنقذهم الجيش النيجيري من جماعة بوكو حرام، أرشيف
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أعلن حاكم ولاية كادونا الواقعة شمال نيجيريا، أوبا ساني، أنه تم تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون مطلع مارس في مدرسة شمال غرب البلاد.

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وقال ساني في بيان "أفرج عن تلاميذ كوريغا المخطوفين سالمين" من دون أن يحدد طريقة تحريرهم.

وأضاف "هذا يوم فرح" شاكرا الجيش والرئيس بولا أحمد تينوبو و"جميع النيجيريين الذين صلوا بتقوى لعودة التلاميذ سالمين".

وكانت عملية الخطف التي حصلت في كوريغا في ولاية كادونا في السابع من مارس واحدة من كبرى عمليات الخطف الجماعي في السنوات الأخيرة وأثارت موجة تنديد على الصعيد الوطني جراء التفلت الأمني.

وقال أقارب المخطوفين إن "الخاطفين طالبوا بفدية كبيرة في مقابل الافراج عن التلاميذ إلا أن الرئيس تينوبو أكد أنه أصدر توجيهات إلى القوى الأمنية بعدم دفع فدية".

وتشهد نيجيريا عمليات خطف على نطاق واسع وغالبا ما يفرج عن المخطوفين بعد مفاوضات مع السلطات، رغم أن قانونا صدر في العام 2022 يحظر دفع فديات مالية للخاطفين.

المصدر: "أ ف ب"

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