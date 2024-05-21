بيسكوف يوضح موقف موسكو من شرعية زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا بعد 20 مايو

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مسألة شرعية رئاسة فلاديمير زيلينسكي، مؤكدا أن روسيا تنطلق من الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال بخصوص مسألة شرعية رئاسة فلاديمير زيلينسكي: "نحن ننطلق من الموقف الذي أعلنه الرئيس الروسي في مؤتمره الصحفي بالصين، بإمكان الجميع أن يسمع ذلك، وقد قيل كل شيء بوضوح هناك، ونحن ننطلق من ذلك".

وأشار بوتين في وقت سابق، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.

وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".

المصدر: تاس