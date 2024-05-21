بيسكوف يستبعد مشاركة دولية في جنازة رئيسي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لن يشارك وفد روسي في مراسم تشييع وجنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لأنه لا يتوقع وجود مشاركة دولية في الحدث.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين أو ممثلين آخرين عن روسيا الاتحادية سيشاركون في جنازة رئيسي: "على حد علمي، لا يوجد نية للمشاركة الدولية".

إقرأ المزيد

اليوم 21 مايو، انطلقت في مدينة تبريز شمال غربي إيران اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، الذين قضوا بتحطم طائرتهم الأحد الماضي.

وعُلم أن الرئيس الإيراني طلب قبل فترة من وفاته، أن يدفن في ضريح الإمام الرضا، أحد رجال الدين الشيعة الرئيسيين. وبعد وفاة رئيسي بدأ يطلق عليه لقب "خادم الرضا" أي خادم الإمام الرضا.

ومن المقرر أن ينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال إلى طهران حيث من المقرر أن يؤدي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.

وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس في مسقط رأسه بمدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا.

المصدر: تاس