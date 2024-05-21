أكد ضابط القوات الخاصة الأوكرانية دينيس ياروسلافسكي أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يجهل الحقيقة الكاملة للوضع الميداني.

وأضاف ياروسلافسكي: "يعتقد بعض العسكريين أن كييف تريد تسليم خاركوف من أجل اتفاق سلام مع موسكو".

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وأكدت صحيفة "إيكونوميست" أن زيلينسكي "يصرخ في وجه جنرالاته"، لجهله بتفاصيل ومجريات الأحداث في خاركوف.

وأكد زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، أن أوكرانيا قد تخسر خاركوف إذا لم تتسلم منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت.

في وقت سابق، اعترف مسؤولون أوكرانيون بأن الوضع بالقرب من خاركوف بات جديا، لكنهم زعموا بأنه لا يوجد تهديد باستسلام المدينة.

في 14 مايو، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى "الانتقال إلى مواقع أكثر فائدة" في منطقة مدينة فولشانسك وقرية لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

المصدر: إيكونوميست