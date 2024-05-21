صحيفة: نولاند تطالب واشنطن بالسماح لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بعيدة المدى

دعت نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابقة فيكتوريا نولاند، سلطات بلادها للسماح للقوات الأوكرانية بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا.

أفادت بذلك صحيفة The Hill ونقلت عن نولاند قولها: "يبدو لي أنه إذا حدثت هجمات مباشرة من خلف خط المواجهة من الأراضي الروسية، فيجب أن تصبح هذه القواعد بمثابة أهداف كذلك، بغض النظر هل يتم من هناك إطلاق الصواريخ أو تم نقلها فقط من هناك".

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ووفقا للصحيفة، تعتقد نولاند أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفاء كييف أن يقدموا لأوكرانيا المزيد من المساعدة في شن هجمات على الأراضي الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، أن نظام كييف، على خلفية تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، يحاول الحصول على إذن من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأوروبيين يتعمدون تصعيد الوضع، لأن الأمور تتغير بسرعة في الجبهة وتهدد بالانهيار الكامل بالنسبة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي