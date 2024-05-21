بمقعدين فارغين لرئيسي وآل هاشم.. انطلاق الدورة الـ6 لمجلس خبراء القیادة في إيران (صور+فيديو)

جرى الیوم الثلاثاء حفل افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في المبنى القديم لمجلس الشوری الإسلامي بالعاصمة طهران، في غياب عضوين فيه قتلا بتحطم المروحية الرئاسية الأحد الماضي.

وحضر الحفل النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر الذي يتولی المهام التنفیذیة للبلاد بعد وفاة رئیس البلاد إبراهیم رئیسي في كارثة جوية الأحد، وأمين مجلس صیانة الدستور آیة الله أحمد جنتي، ورئيس مجلس الشوري الإسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية في إيران حجة الإسلام محسني ايجئي، وعدد من وزراء الحكومة.

#بالفيديو.. مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعه الأول بعد استشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسيhttps://t.co/9pQHtHxZI7pic.twitter.com/63tWsVcfPC — قناة العهد (@ahadtv) May 21, 2024

وتم وضع باقتين من الزهور على المقعدين الفارغين لرئيسي وممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز حجة الإسلام محمد علي آل هاشم.

أول اجتماع لمجلس خبراء القيادة في إيران بعد استشهـ..اد خادم الرضا الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي.#ايران#ابراهيم_رئيسي#الرئيس_الإیراني#شهيد_الجمهوريةpic.twitter.com/KuZJZflZ98 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 21, 2024

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رسالة إلى الاجتماع إن "الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة هي مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية داعیا الضمائر المستيقظة في جميع أنحاء العالم إلى الانتباه إلى الحقائق المريرة للأنظمة المناهضة للدين، والتفكیر في خطة الحكم الإسلامي الشاملة والمستقرة والجذابة ومثيرة للإعجاب".

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یذكر أن انتخابات مجلس خبراء القيادة جرت في 1 مارس الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

وتم تشكيل مجلس خبراء القيادة بهدف اختيار القيادات ومراقبة أدائها، هذا المجلس يتكون من 88 من المجتهدين المؤهلين الذين "لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامي"، حسب وكالة "إرنا".

والمهمة الأساسية لمجلس خبراء القيادة تتمثل في انتخاب قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومراقبة أدائه. ومدة ولاية هذا المجلس 8 سنوات ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء بالاقتراع المباشر من الشعب وتجرى هذه الانتخابات على أساس المحافظات ويكون كل شخص ممثلا عن محافظة.

ويجب أن يكون أعضاء مجلس خبراء القيادة حاصلين على تعليم في العلوم الدينية، وأن يكونوا على الأقل مجتهدين، أي قادرين على الاجتهاد في بعض المسائل الفقهية.

كما يشترط فيمن يرشح نفسه في هذا المجلس أن يتمتع بـ" السمعة الطيبة في الدين والأمانة والكفاءة الأخلاقية" و"البصيرة السياسية والاجتماعية والإلمام بالقضايا الراهنة" و"الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية" و"عدم وجود سجلات سياسية واجتماعية سيئة".

المصدر: "إرنا"