 
مباشر
عاجل
انطلاق مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز (فيديو)

عشرات الهزات الأرضية غير المسبوقة تثير الذعر في جنوب إيطاليا (فيديوهات)

أخبار العالم

عشرات الهزات الأرضية غير المسبوقة تثير الذعر في جنوب إيطاليا (فيديوهات)
Gettyimages.ru
كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkxc

سجلت عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عاما في كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا، دون التسبب بأضرار كبيرة لكنها أرعبت السكان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4,4 درجات عند الساعة 20,10 (16,10 مساء ت غ)، على عمق 2,5 كيلومتر.

وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3,5 درجات أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وأوضح المعهد في بيان أنه "اعتبارا من الساعة 19,51 مساء (17,51 ت غ) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري"، وهي منطقة بركانية، و"رصدت 49 هزة أرضية".

وأشار ماورو دي فيتو، من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه "هي الأقوى خلال الأربعين عاما الماضية".

وأفاد عناصر الإطفاء عن حدوث "تشققات" و"تساقط منحدرات" في حين أظهرت مقاطع فيديو صورها سكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي الواقعة في منطقة كامبي فليغري التي يسكنها نصف مليون شخص.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني إن المدارس ستبقى مغلقة ليوم الثلاثاء في بوتسولي حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.

المصدر: "أ ف ب" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا