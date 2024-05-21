عشرات الهزات الأرضية غير المسبوقة تثير الذعر في جنوب إيطاليا (فيديوهات)

سجلت عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عاما في كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا، دون التسبب بأضرار كبيرة لكنها أرعبت السكان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4,4 درجات عند الساعة 20,10 (16,10 مساء ت غ)، على عمق 2,5 كيلومتر.

وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3,5 درجات أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وأوضح المعهد في بيان أنه "اعتبارا من الساعة 19,51 مساء (17,51 ت غ) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري"، وهي منطقة بركانية، و"رصدت 49 هزة أرضية".

#BREAKING: ITALY HIT BY STRONGEST EARTHQUAKE SINCE 16TH CENTURY (M4.6), SPARKING FEARS AT CAMPI FLEGREI.



Volcanic caldera shows clear signs of unrest. New seismic eruptions in the Phlegraean Fields, Naples, and tremors in Pozzuoli. Fears of a potential eruption at Campi… pic.twitter.com/bHjitDRA3P — Genius Bot X (@GeniusBotX) May 20, 2024

وأشار ماورو دي فيتو، من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه "هي الأقوى خلال الأربعين عاما الماضية".

وأفاد عناصر الإطفاء عن حدوث "تشققات" و"تساقط منحدرات" في حين أظهرت مقاطع فيديو صورها سكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي الواقعة في منطقة كامبي فليغري التي يسكنها نصف مليون شخص.

⚡🚨‼️ Two Earthquakes struck the Phlegraean fields, in Naples, Italy



The strongest of magnitude 4.4 pic.twitter.com/sk2k4SOfI1 — The Slick Script 🛜 (@TheSlickScript) May 21, 2024

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني إن المدارس ستبقى مغلقة ليوم الثلاثاء في بوتسولي حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.

المصدر: "أ ف ب" + RT