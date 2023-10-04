سلسلة من الهزات الأرضية البركانية تثير مخاوف من عمليات إجلاء جماعية في إيطاليا

ضربت مئات الهزات الأرضية الصغيرة منطقة بركانية مكتظة بالسكان غرب مدينة نابولي الإيطالية في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة لإعادة صياغة خطط الإجلاء الجماعي بسرعة،

وبالرغم من هذه الهزات وتحرك الحكومة الإيطالية، إلا أن الخبراء لا يرون خطرا وشيكا لثوران بركاني.

يوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر المنطقة التي تعد موئلا للكالديرا (البحيرات البركانية)، وهو منخفض على شكل مرجل متبقٍّ من ثوران بركان كبير للغاية.

وكان ثوران البركان الذي وقع في كامبي فليغري هو الأكبر في أوروبا، ومن شأن ثوران جديد أن يعرض نصف مليون نسمة للخطر.

وأشار الخبراء في المعهد الإيطالي لعلم البراكين إلى أن الهزات قد تشتد، لكن هذا لا يعني وجود خطر أكبر لثوران جديد.

المصدر: "أ ب"