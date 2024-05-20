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هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا بمدرعات مجهزة بأسلحة يمكن التحكم بها عن بعد

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هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا بمدرعات مجهزة بأسلحة يمكن التحكم بها عن بعد
© Ministerie van Defensie
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تعتزم هولندا إرسال مدرعات مجهزة بأسلحة يمكن التحكم بها عن بعد إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن هذه المدرعات ستسمح للطاقم بالتحكم في الأسلحة من الداخل وسيكون الطاقم قادرا على تقديم الدعم الناري في ساحة المعركة.

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وأضافت: "هذه المدرعة مهمة جدا لأوكرانيا. وتتميز بالقدرة على المناورة، ويمكنها أن تنقل العسكريين بسرعة ويمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع والهجوم والدفاع، وتوفر الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد أمانا إضافيا لمطلق النار".

لم يتم تحديد وقت التسليم الدقيق وعدد المركبات.

اعتبرت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، نهاية الشهر الماضي أن الاحتمال الأقرب إلى الحقيقة هو أن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا، وأشارت إلى أن الوضع على الجبهة بات صعبا بالنسبة لكييف.

وقد حذرت روسيا كييف والدول الغربية من أن التعويل على الحل العسكري وعلى دعم نظام كييف بالأسلحة لن يُسهم في إطلاق مفاوضات كما أنه يطيل أمد الصراع ويؤدي إلى تدمير أوكرانيا.

المصدر: RT

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