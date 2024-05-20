الدفاع الألمانية: سبع دول ستزود القوات الأوكرانية بالصواريخ والمعدات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية يوم الاثنين أن سبع دول ستقوم بتزويد كييف بالصواريخ والمعدات كجزء من المبادرة الألمانية لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية عبر منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ورومانيا وبلجيكا وليتوانيا ستقوم بتزويد كييف بالمعدات والصواريخ كجزء من المبادرة الألمانية لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

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وأضافت: "نتيجة الاجتماع عبر الإنترنت لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا: يريد العديد من الشركاء دعم مبادرة الدفاع الجوي الألمانية، وستقدم بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وكندا المساعدة المالية، فيما ستقدم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ورومانيا وبلجيكا وليتوانيا المعدات والصواريخ.. كما أن لاتفيا تريد الانضمام إلى المبادرة".

وتتسابق الدول الغربية على تقديم المساعدات العسكرية لتأجيج المواجهة مع روسيا، متجاهلة انعكاس أفعالها على مصير الأوكرانيين أنفسهم.

كما تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: نوفوستي