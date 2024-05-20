توكاييف يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا خلال لقائه مع لافروف

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا رئيسيا مهما.

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وأضاف توكاييف خلال لقائه بلافروف: "روسيا هي شريكنا الاستراتيجي الرئيسي، لذلك نحن ننطلق من هذه الحقيقة في جميع علاقاتنا معه، وقد أكدنا على هذه النقطة خلال زيارة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان في نوفمبر من العام الماضي".

وأشار توكاييف إلى أنه "تم التوقيع على اتفاقيات مهمة بين الجانبين وهي في طور التنفيذ"، لافتا إلى أنه يراقب شخصيا سير هذه الاتفاقيات وتنفيذها مردفا: "أعتقد أنه يتعين علينا تنفيذ كامل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة".

وتابع: "تواصلت هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بضعة أيام وتبادلنا وجهات النظر، بما في ذلك تطوير التعاون بين بلدينا، وأليات تنفيذها بالشكل الصحيح".

ووفقا لتوكاييف، فإن التجارة الثنائية بين البلدين تتطور بشكل كبير حيث وصلت إلى رقم قياسي قدره 27 مليار دولار، بالرغم من أن هذا ليس السقف المحدد،

وأردف: "التعاون الاستثماري يتطور بنشاط، وأنا أتابع هذا الأمر شخصيا، بالإضافة إلى ذلك، أود إعلامكم أننا نلتقي مع ممثلي ورؤساء الشركات الروسية، هذا أمر مهم جدا، فطالما كان الحديث جاريا عن التحالف بين بلدينا فهناك ثقة متبادلة في مجال مهم مثل التعاون الاستثماري".

وفي الختام هنأ توكاييف لافروف على إعادة تعيينه في منصب وزير الخارجية الروسية، قائلا:"إن دورك الشخصي في تنفيذ السياسة الخارجية الروسية واضح تماما، وبالطبع فريد من نوعه في كثير من النواحي".

المصدر: تاس