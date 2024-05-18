بوتين يبحث مع توكايف التعاون الثنائي بين البلدين ويطلعه على نتائج زيارته للصين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف قضايا التعاون الثنائي خلال محادثة هاتفية بين الطرفين.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "تم التطرق خلال المحادثة إلى بعض قضايا التعاون الثنائي بين الجانبين، وتم تأكيد الالتزام بمواصلة تعزيز التحالف الروسي الكازاخستاني والشراكة الاستراتيجية".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن بوتين هنأ توكايف بمناسبة عيد ميلاده وأطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين.

وفي وقت سابق، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف بمناسبة عيد ميلاده الـ71 مقدرا علاقتهما الشخصية "الرفاقية" ومساهمة توكايف في التعاون بين البلدين.

وقال بوتين في برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني يوم الجمعة: "تقدر روسيا عاليا مساهمتك الشخصية في تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا، فضلا عن التنسيق البناء في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف".

ويتولى توكايف زمام السلطة في كازاخستان منذ العام 2019، بعد استقالة الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزاربايف. وفي الفترة بين الأعوام 2007-2011 و2013-2019، كان توكايف رئيسا لمجلس الشيوخ في كازاخستان. وفي وقت سابق شغل أكثر من مرة منصب رئيس وزراء البلاد، كما ترأس توكايف كونه دبلوماسيا محترفا، وزارة الخارجية لفترة طويلة، وفي العامين 2011-2012 عمل في الأمم المتحدة كنائب للأمين العام.

المصدر: نوفوستي