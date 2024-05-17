"أعتز بعلاقتنا الطيبة والرفاقية".. بوتين يهنئ توكايف في عيد ميلاده الـ71

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف بمناسبة عيد ميلاده الـ71 مقدرا علاقتهما الشخصية "الرفاقية" ومساهمة توكايف في التعاون بين البلدين.

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وقال بوتين في برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الجمعة: "تقدر روسيا عاليا مساهمتك الشخصية في تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا، فضلا عن التنسيق البناء في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف".

وأضاف الرئيس الروسي: "إنني اعتز بعلاقتنا الطيبة والرفاقية. سنواصل العمل معا لصالح الشعبين الشقيقين في روسيا وكازاخستان".

ويتولى توكايف زمام السلطة في كازاخستان منذ العام 2019، بعد استقالة الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزاربايف. وفي الفترة بين الأعوام 2007-2011 و2013-2019، كان توكايف رئيسا لمجلس الشيوخ في كازاخستان. وفي وقت سابق شغل أكثر من مرة منصب رئيس وزراء البلاد، كما ترأس توكايف كونه دبلوماسيا محترفا، وزارة الخارجية لفترة طويلة، وفي العامين 2011-2012 عمل في الأمم المتحدة كنائب للأمين العام.

المصدر: RT+ "تاس"