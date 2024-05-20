بوتين يشكر شي جين بينغ على حفاوة استقباله في الصين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ عن شكره على حفاوة الاستقبال الذي حظي به في الصين خلال زيارته الأسبوع الماضي.

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جاء ذلك في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين، جاء فيها: "أود الإعراب عن امتناني العميق لكم على الترحيب الحار وكرم الضيافة الذي قدمتموه لي وللوفد الروسي المرافق خلال زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وقد تركت الرحلة انطباعات مشرقة لا تنسى حقا".

وأعرب بوتين عن اقتناعه بأن المفاوضات التفصيلية التي جرت ستسهم في تعزيز علاقات الشراكة الكاملة والتفاعل الاستراتيجي بين موسكو وبكين.

المصدر: RT