أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع قنابل جوية وصاروخين أوكرانيين فوق منطقة بيلغورود.

تم إحباط محاولة لمهاجمة أهداف روسية باستخدام القنابل الموجهة من نوع "هامر" الفرنسية الصنع، وصواريخ "هارم" المضادة للرادارات الأمريكية الصنع.

وأشارت روسيا في أكثر من مناسبة إلى أن أوكرانيا تستخدم الأسلحة التي تحصل عليها من دول الناتو لمهاجمة الأراضي الروسية.

إقرأ المزيد

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها المناطق الجديدة بمقدار مديات الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تاس