سائقو الشاحنات في أوكرانيا ينظمون احتجاجا ضخما اعتراضا على قانون التعبئة الجديد (فيديو)

نظم سائقو شاحنات أوكرانيون احتجاجا ضخما على الطريق السريع بين كييف وأوديسا، ووضعوا مئات الشاحنات في صف واحد على الطريق، ما تسبب في ازدحام مروري كبير، حسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية.

يشار إلى أن سبب الاحتجاج هو معارضة سائقي الشاحنات لقانون التعبئة الجديد.

وبدأ الجيش الأوكراني بتكثيف عمليات التمشيط في شوارع المدن الأوكرانية للتأكد من تجنيد جميع الرجال الحاملين للجنسية الأوكرانية، ومنهم من يحملون جنسيات أخرى، في الخدمة العسكرية.

وفي 16 أبريل، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: سترانا