أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع المولدوفية، أن الجيش المولدوفي استلم من الولايات المتحدة مجموعة من المعدات العسكرية "غير الفتاكة" لاستخدامها في تدريبات "درع السلام".

وجاء في بيان الوزارة المولدافية: "تسلم الجيش الوطني اليوم شحنة مساعدات من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل المساعدات الإنسانية معدات وقائية طبية وغير فتاكة يتم توريدها في إطار تدريبات درع السلام".

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وأشار البيان إلى أنه "تم نقل الشحنة جوا على متن طائرة شحن عسكرية أمريكية من طراز سي-17".

وذكرت السفارة الأمريكية في تشيسيناو، أن 35 عسكريا من حرس ولاية كارولينا الشمالية والقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وصلوا على متن الطائرة، وذلك للتدرب على تنفيذ تدابير ضمان سلامة المواطنين المولدوفيين في حالات الطوارئ.

وتجري مناورات "درع السلام: في مولدوفا منذ عام 2009. هدفها هو تقييم أداء وحدات الجيش الوطني، وهو شرط أساسي للمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية.

ووفقا للدستور، تتمتع مولدوفا بوضع حيادي، ولكن منذ عام 1994 تتعاون مع حلف شمال الأطلسي في إطار خطة شراكة فردية. بالإضافة إلى ذلك، مع وصول حزب العمل والتضامن إلى السلطة وتولي مايا ساندو منصب الرئاسة، بدأت التدريبات تجرى بشكل متكرر في مولدوفا بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ورومانيا.

وذكرت وزارة الدفاع المولدوفية أيضا أنها ترغب في تعزيز قدرتها الدفاعية وشراء أسلحة لهذا الغرض. وشدد وزير الدفاع المولدافي أناتولي نوساتي على ضرورة إنشاء نظام دفاع جوي.

ونوهت ساندو نفسها، في مقابلة مع صحف محلية، بأنه يجب على بلادها مواصلة النقاش حول التقارب مع الناتو، لأن ذلك سيساعد في تعزيز قدرتها الدفاعية.

المصدر: نوفوستي