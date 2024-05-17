وسائل إعلام: فرنسا تدرب مجموعة استطلاعية من القوات "قد تكون مفيدة في أوكرانيا"

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الجيش الفرنسي على هامش التدريبات العسكرية في إستونيا يدرب مجموعة استطلاعية من القوات "قد تكون مفيدة في أوكرانيا".

وذكرت قناة RTL أن الحديث يدور عن مجموعة تسمى FRAN، وتشمل مهامها التسلل إلى ما وراء خطوط العدو بشكل خفي والقيام بالاستطلاعات واكتشاف خنادق الخصم والسيطرة عليها.

وقالت القناة إن هذه المجموعة الجديدة "قد تكون مفيدة للغاية في أوكرانيا"، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي حديث عن إرسال تلك القوات إلى أوكرانيا بالفعل.

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وأشار أحد العسكريين في حديث للقناة إلى أن تضاريس إستونيا مشابهة لما هو موجود في أوكرانيا، وأن المجموعة تستخدم الطائرات المسيرة ما يسمح لها برؤية قوات العدو.

وتستضيف إستونيا حاليا مناورات لحلف الناتو، يشارك فيها نحو 14 ألف عسكري من دول الحلف.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث أكثر من مرة عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الموضوع نوقش بين أعضاء حلف الناتو. ولكن العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، استبعدت إرسال قواتها إلى أوكرانيا.

المصدر: قناة RTL الفرنسية