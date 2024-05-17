محكمة كازاخستانية تصدر أحكاما بالسجن بحق أعضاء خلية إرهابية كانوا ينوون التوجه إلى سوريا

أصدرت محكمة في أستانا أحكاما على ثمانية مواطنين كازاخستانيين بالسجن لفترات تتراوح ما بين سبع سنوات و20 عاما بتهمة القيام بأنشطة إرهابية.

وذكرت وكالة تاس استنادا لمعلومات من مكتب المدعي العام أن المتهمين في القضية كانوا يعتزمون إقامة نظام ثيوقراطي (الحكم وفق الشريعة) في البلاد.

كما كشفت التحقيقات وجود صلة بين المدانين وجماعات مسلحة تنشط في سوريا. وتبين أن أعضاء المجموعة كانوا يعتزمون التوجه إلى مناطق المواجهات المسلحة في سوريا.

وأفاد مكتب المدعي العام أن زعيم المجموعة عمل على توفير تمويل لمنظمة إرهابية تقاتل في سوريا.

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وفي وقت سابق، أصدرت محكمة في جمهورية قراتشاي-شركيسيا الروسية أحكاما بالسجن لمدة 18 عاما على ثلاثة من أنصار تنظيم "داعش" كانوا يحضرون لتنفيذ هجمات إرهابية في الجمهورية باستخدام وسائل تفجير بدائية.

المصدر: تاس