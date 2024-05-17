الجيش الإسرائيلي ينشر ملخص عملياته في عدة مناطق بغزة (فيديوهات)

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، بيانا لملخص عملياته في عدة مناطق بقطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الناطق بلسان الجيش في بيان، إن "مقاتلي الفرقة (98) رسخوا السيطرة العملياتية على منطقة جباليا، شمال غزة، وقوات الفرقة (162) تواصل قتالها في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث دمرت في المنطقة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية طويلة المدى".

وأضاف: "مجموعات القتال التابعة للوائي المظليين (7) و(460) تحت قيادة الفرقة (98) وسعت على مدار آخر أربع وعشرين ساعة رقعة القتال في جباليا ورسخت السيطرة العملياتية على المنطقة".

وأشار إلى أن "طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت بتوجيه من القوات مستودعا لتخزين الوسائل القتالية وقضت على عدد من المخربين الذين كانوا قد أطلقوا قبل ذلك قذائف هاون باتجاه قواتنا، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وتابع البيان: "إن مجموعات القتال التابعة لألوية (الكوماندوز)، و(غفعاتي) و(401) تحت قيادة اللواء (162) تواصل قتالها في عدة مناطق في رفح".

وأردف: "مقاتلو مجموعة القتال (401) دمروا منطقة لإطلاق القذائف الصاروخية في شرق رفح حيث وضعت منصات لإطلاق القذائف الصاروخية طويلة المدى".

وأوضح البيان: "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو حوالي 60 هدفا إرهابيا في قطاع غزة، منها المباني العسكرية، وخلايا المخربين، والمستودعات لتخزين الوسائل القتالية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وغيرها من البنى التحتية الأخرى".

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: إن "مجموعة القتال التابعة للواء (7) قادت الهجوم اللوائي على جباليا وتخوض حاليا القتال في قلب المدينة، وخلال أقل من أسبوع من القتال، اشتبكت القوات مع عشرات المخربين، وسعت للاشتباك وقضت على أكثر من 60 مسلحا برا وجوا".

وذكر أن "في هذه الأوقات تخوض القوات عمليات تبادل إطلاق النار مع خلايا المخربين في المنطقة، ومنظومة النيران التابعة للواء (7) وجهت عشرات الغارات الجوية، وقضت على مخربين ودمرت بنى تحتية إرهابية".

وأضاف أن "مقاتلي مجموعة القتال التابعة للكتيبة (101) عثروا على مستودع لتخزين الوسائل القتالية والذي احتوى على عشرات القذائف الصاروخية طويلة المدى الجاهزة للاستخدام، والعشرات من قطع القذائف الصاروخية، والعبوات الناسفة وغيرها من الوسائل القتالية، ويقع المستودع على بعد نحو 10 أمتار عن مجمع مراكز الإيواء الذي انتقل منه السكان وألقي فيه القبض على حوالي 20 مسلحا".

وختم البيان: أن "المقاتلين عثروا على منصة أخرى لإطلاق القذائف الصاروخية ودمروها".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية. كما توغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح أوائل الشهر الجاري، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من خطورة الوضع.

المصدر: RT