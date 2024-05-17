القاضي البولندي شميدت: القنصلية البولندية في مينسك رفضت قبول وثائقي

أعلن القاضي البولندي السابق توماس شميدت، الذي لجأ إلى بيلاروس، أن القنصلية البولندية في مينسك رفضت قبول وثائقه.

وقال شميدت للصحفيين: "القنصلية البولندية رفضت قبول الوثائق".

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وأوضح شميدت أن الوثائق تضمنت رسائل إلى وزير العدل والمدعي العام في بولندا، وتثبت أن الحكومة البولندية انتهكت عددا من القوانين المحلية والدستور البولندي، وكذلك التشريعات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الإنسان.

وأضاف: "قال القنصل إنه لا يستطيع قبول هذه الوثائق، ولا يمكنه التحدث معي".

وتابع: "كل ما هو مطلوب هو وضع الوثائق في صندوق البريد، لكن صندوق البريد كان مغلقا، بطريقة ما تمكنت من وضع الوثائق بين الأوراق في القنصلية، لا أعرف ما هو رد فعل الحكومة البولندية، أخشى أن يرموها في سلة المهملات، الحكومة البولندية ليست مهتمة على الإطلاق بانتهاك القوانين".

وأعلن شميدت في مؤتمر صحفي في مينسك في 6 مايو عن نيته تقديم طلب للسلطات البيلاروسية لمنحه اللجوء السياسي والحماية.

وبعد انتقاله إلى بيلاروس تمت إقالة القاضي من منصبه ووضعه على قائمة المطلوبين في بولندا، وتم تلفيق لهم له تتعلق بتعاملات محتملة مع أجهزة مخابرات أجنبية.

المصدر: تاس