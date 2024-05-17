Ynet يكشف وثيقة تتحدث عن تبعات تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة

كشف موقع Ynet الإسرائيلي عن وثيقة صادرة عن المؤسسة الأمنية تتحدث عن تبعات تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ومنها سحب قوات من جبهة الشمال والضفة الغربية وتكلفة 20 مليار شيكل سنويا.

وذكر الموقع Ynet أنه مؤخرا، طلب من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة، وحسب الوثيقة فإن تكلفة التشغيل تبلغ بنحو 20 مليار شيكل سنويا، كما أن تكلفة إنشاء ممر إضافي تقدر بحوالي 150 مليون شيكل.

وبالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة (البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، الطرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، إلخ).

ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، كما أن نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الفرق في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي.

المصدر: Ynet