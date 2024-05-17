إسبانيا تمنع سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في أحد الموانئ جنوب شرق البلاد

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده رفضت السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأكد ألباريس التقارير التي تفيد بأن "السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو".

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وقال إن "رفض السماح بالرسو في الموانئ الإسبانية يتسق مع السياسة التي تنتهجها إسبانيا لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر، كما أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى مزيد من السلام".

وأوضح ألباريس للصحفيين في بروكسل "اكتشفنا هذه السفينة ورفضنا السماح لها بالرسو، ويمكنني أن أقول لكم إن هذه ستكون سياسة ثابتة مع أي سفينة تحمل أسلحة إسرائيلية وشحنات أسلحة تريد الرسو في الموانئ الإسبانية".

هذا وأكد وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي يوم الخميس، أن إسبانيا رفضت السماح للسفينة بالرسو.

وذكرت صحيفة "الباييس" أن "السفينة كانت تحمل نحو 27 طنا من المواد المتفجرة من مدينة مدراس الهندية".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسبانية