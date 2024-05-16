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صندوق النقد الدولي: مصادرة أصول روسيا المجمدة يجب أن تستند لأساس قانوني

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صندوق النقد الدولي: مصادرة أصول روسيا المجمدة يجب أن تستند لأساس قانوني
Legion-Media
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أكد صندوق النقد الدولي أن أي إجراءات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة تتطلب أساسا قانونيا كافيا.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري: إن موقف الصندوق بشأن هذه القضية لم يتغير.

ووأضافت كوزاك: "من المهم بالنسبة لنا أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها مبررات قانونية كافية وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".

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وفي وقت سابق، أقر البرلمان الإستوني قانونا يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل "إعادة اعمار أوكرانيا".

المصدر: RT

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