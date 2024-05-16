البعثة الروسية لدى اليونيسكو تبلغ عن انتهاكات صارخة لاتفاقية فيينا

نشرت البعثة الروسية لدى اليونيسكو بيانا بقناتها الرسمية على موقع "تليغرام" تبلغ فيه عن انتهاكات صارخة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتطالب بإجراء تحقيق داخلي.

وتابع البيان أنا لاهاي التي استضافت مؤتمر اليونيسكو السنوي لإحياء الذكرى السبعين لاتفاقية عام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالات النزاع المسلح، انتهكت بشكل صارخ اتفاقية فيينا، واتفاقية استضافة اليونيسكو.

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وجاء في البيان أنه قد تم منع تسجيل الخبراء الروس ولم يمنحوا تأشيرة دخول إلى هولندا، وتم منع كبير دبلوماسيي البعثة الدائمة الروسية لدى اليونيسكو، الذي وصل من باريس، وشارك في جلسات النقاش، من دخول القاعة قبل الاجتماع الأخير من قبل أجهزة الأمن، وتم اصطحابه إلى خارج المبنى.

وأعربت البعثة الروسية عن غضبها لأن نائب المدير العام ي.أوتون، الذي دعا روسيا رسميا إلى هذا الحدث، "شكر الجانب الهولندي من المنصة على (التنظيم الممتاز للمؤتمر)، في الوقت الذي تم فيه إخراج الدبلوماسي الروسي من المبنى بمعرفة الأمن بحجة (قرار سياسي) من الجانب الهولندي".

وتابع البيان: "فهل يعني ذلك أن قيادة اليونيسكو تدعم الأعمال العدائية ضد روسيا؟ نحن نطالب المدير العام أزولاي بإجراء تحقيق داخلي في الحادث، وكذلك محاسبة لاهاي على الانتهاك الجسيم للالتزامات الدولية وإبلاغ النتائج إلى جميع الدول الأعضاء في اليونيسكو!".

المصدر: تليغرام