وزير الداخلية الفرنسي يتهم أذربيجان بالتدخل في أزمة كاليدونيا الجديدة

ادعى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن أذربيجان تتدخل في أزمة كاليدونيا الجديدة، من خلال دعم الحركات السياسية التي تدعو إلى الاستقلال عن فرنسا.

وقال دارمانين على الهواء لقناة "فرنسا-2" التلفزيونية، ردا على سؤال حول حقيقة تدخل أذربيجان في أزمة كاليدونيا الجديدة: "بالنسبة لأذربيجان، هذا ليس خيالا، إنها حقيقة".

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وأضاف: "يؤسفني أن بعض قادة المجموعات التي تدعو إلى استقلال كاليدونيا الجديدة قد أبرموا اتفاقات مع أذربيجان، لا شك في ذلك".

وأشار درمانين إلى أنه على الرغم من "محاولات التدخل" فإن السلطات الفرنسية تراقب الوضع في كاليدونيا الجديدة عن كثب.

واعتقلت القوات الفرنسية أكثر من 200 شخص في كاليدونيا الجديدة، أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا والواقعة في أوقيانوسيا غربي المحيط الهادئ.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الأضرار الناجمة عن أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة تقدر بمبلغ 150 مليون يورو.

وأعلنت فرنسا عن نشر قواتها في كاليدونيا الجديدة، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في أثناء اجتماع طارئ للحكومة، إن "أفراد الجيش الفرنسي تم نشرهم لتأمين موانئ ومطار كاليدونيا الجديدة".

المصدر: تاس