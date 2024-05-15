مقتل شخص وإصابة المئات بينهم رجال شرطة جراء أعمال عنف في كاليدونيا الجديدة (فيديوهات)

قتل شخص وأصيب اثنان في نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة في أعمال الشغب التي تجتاح الأرخبيل منذ الاثنين، حسب المفوض السامي للجمهورية الفرنسية لوي لو فران.

وقال فران: "نقل ثلاثة مصابين إلى الطوارئ، توفي أحدهم بعد إصابته بالرصاص، ليس برصاص الشرطة أو الدرك بل شخص أراد بالتأكيد الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "أترك لكم تصور ما سيحدث إذا بدأت الميليشيات إطلاق النار على مسلحين"، واصفا الوضع في الأرخبيل بأنه "تمردي" ودعا إلى الهدوء.

وأشار إلى حصول "تبادل لإطلاق النار بين مثيري الشغب ومجموعات للدفاع المدني في نوميا وبايتا ومحاولة اقتحام مقر للشرطة سان ميشال".

⚠️🚨 Situation insurrectionnelle en #NouvelleCaledonie suite au vote prevu à l'assemblée nationale ce lundi 14 mai 2024 qui prévoit une réforme du corps électorale sur ce territoire.



[Actuellement seul les électeurs inscrits sur les listes électorales avant les accords de Nouméa… pic.twitter.com/DcdRFdjAMu — Le Monde en Crise (@rogerrabbitUA) May 14, 2024

ونفذت الشرطة 140 عملية توقيف في العاصمة نوميا، وفق حصيلة جديدة أعلنها المفوض السامي للجمهورية الفرنسية.

وفرضت السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة أمس الثلاثاء حظر التجول في نوميا، وعبأت قوات الأمن وأغلقت مطارها الدولي بعد احتجاجات على تعديلات دستورية شهدت أعمال عنف تعرضت خلالها الشرطة لهجمات.

🇳🇨#NouvelleCalédonie : situation insurrectionnelle à #Nouméa alors que les indépendantistes se soulèvent contre le dégel du corps électoral.



Les écoles resteront fermées ce mardi, tout comme la plupart des commerces et entreprises. Un couvre-feu a été instauré.



📹@ncla1erepic.twitter.com/tfknGPmcEb — Maxime Trédan (@MaxTredan) May 13, 2024

وكاليدونيا الجديدة واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي.

Dites donc, je pose une question innocente mais ça ne commencerait pas à ressembler à une guerre civile ethnique en #NouvelleCalédonie? pic.twitter.com/legGl4phgu — pamp' (@pamp69) May 15, 2024

المصدر: "أ ف ب"+"أسوشيتد برس"