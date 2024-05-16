هربوا من الشرطة فباغتهم الموت.. مصرع 4 مهاجرين بحادث اصطدام سيارتهم بجدار في كرواتيا

لقى أربعة مهاجرين مصرعهم وأصيب آخرون جراء اصطدام سيارتهم بجدار جنوبي كرواتيا اليوم الخميس، حسبما أعلنت الشرطة.

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وأفادت وسائل إعلام كرواتية بأن سائق السيارة كان يحاول الفرار من الشرطة لتجنب القبض عليه بتهمة "تهريب البشر".

وأصيب خمسة ركاب آخرين في الحادث، بينهم طفل، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقع الحادث في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة سينيه التي تبعد 18.6 كيلومترا عن الحدود مع البوسنة.

وكرواتيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويأتي إليها المهاجرون الذين يحاولون الوصول لدول غرب أوروبا عبر البوسنة قبل التوجه نحو سلوفينيا أو إيطاليا.

وكثيرا ما يلجأ هؤلاء المهاجرون لمهربي البشر من أجل عبور الحدود دون تصريح.

المصدر: "أسوشيتد برس"