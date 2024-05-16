 
مباشر

هربوا من الشرطة فباغتهم الموت.. مصرع 4 مهاجرين بحادث اصطدام سيارتهم بجدار في كرواتيا

أخبار العالم

هربوا من الشرطة فباغتهم الموت.. مصرع 4 مهاجرين بحادث اصطدام سيارتهم بجدار في كرواتيا
حادث سير في كرواتيا، ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjrs

لقى أربعة مهاجرين مصرعهم وأصيب آخرون جراء اصطدام سيارتهم بجدار جنوبي كرواتيا اليوم الخميس، حسبما أعلنت الشرطة.

إقرأ المزيد
صربيا.. اعتقال آلاف المهاجرين بعد إطلاق للنار على الحدود
صربيا.. اعتقال آلاف المهاجرين بعد إطلاق للنار على الحدود

وأفادت وسائل إعلام كرواتية بأن سائق السيارة كان يحاول الفرار من الشرطة لتجنب القبض عليه بتهمة "تهريب البشر".

وأصيب خمسة ركاب آخرين في الحادث، بينهم طفل، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقع الحادث في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة سينيه التي تبعد 18.6 كيلومترا عن الحدود مع البوسنة.

وكرواتيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويأتي إليها المهاجرون الذين يحاولون الوصول لدول غرب أوروبا عبر البوسنة قبل التوجه نحو سلوفينيا أو إيطاليا.

وكثيرا ما يلجأ هؤلاء المهاجرون لمهربي البشر من أجل عبور الحدود دون تصريح.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024