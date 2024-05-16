الرئيس السابق للشرطة السلوفاكية ينتقد إجراءات حماية رئيس الوزراء

انتقد الرئيس السابق للشرطة السلوفاكية ستيفان جاران إجراءات حماية رئيس الوزراء روبرت فيتسو أثناء محاولة اغتياله.

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وقال جاران في مقابلة مع صحيفة "دينيك" السلوفاكية: "كانت هناك فوضى واضحة، وإجراءات الحماية كانت فاشلة، كان عليهم أخذ رئيس الوزراء على الفور في سيارة والمغادرة، في مثل هذه اللحظات لا يمكن معرفة ما إذا كان المهاجم لوحده أو مع عصابة، في هذه الحالات يجب نقل الشخص المحمي إلى مكان آمن بأسرع وقت ممكن".

وأشار الرئيس السابق للشرطة السلوفاكية إلى أنه قبل بضعة أسابيع تحدث رئيس الوزراء عن محاولات اغتيال محتملة للسياسيين.

هذا وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الاربعاء لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.

عارض فيكو مرارا توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وقال أيضا أنه سيعارض عضوية أوكرانيا في "الناتو"، لأن ذلك يعني بداية الحرب العالمية الثالثة.

وأشار عدة مرات إلى أن الصراع بدأ في أوكرانيا في عام 2014، وتم خداع روسيا بوعود أن "الناتو" سيتوقف عن التوسع.

كما عارض رئيس الوزراء السلوفاكي إرسال جنود إلى أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الصراع.

المصدر: دينيك