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3 قتلى إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية تينيسي الأمريكية (فيديو)

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3 قتلى إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية تينيسي الأمريكية (فيديو)
Gettyimages.ru
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قتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة الأربعاء في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية.

وفقا للقناة، تحطمت الطائرة بالقرب من مدينة ولاية فرانكلين بعد إقلاعها من مدينة باتون روج في لويزيانا وكانت متجهة إلى مدينة لويزفيل في كنتاكي.

وقال عمدة مقاطعة تينيسي ويليامز مارك إلروند إن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

 

المصدر: ايه بي سي نيوز

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