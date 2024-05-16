3 قتلى إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية تينيسي الأمريكية (فيديو)

قتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة الأربعاء في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية.

وفقا للقناة، تحطمت الطائرة بالقرب من مدينة ولاية فرانكلين بعد إقلاعها من مدينة باتون روج في لويزيانا وكانت متجهة إلى مدينة لويزفيل في كنتاكي.

JUST IN: Small plane crashes along I-40 in Nashville, Tennessee, killing 'multiple' people pic.twitter.com/1i1tfB5xl2 — BNO News (@BNONews) March 5, 2024

وقال عمدة مقاطعة تينيسي ويليامز مارك إلروند إن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

المصدر: ايه بي سي نيوز