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بارجة تصطدم بجسر في تكساس وتتسبب في تسرب نفطي.. فيديو

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بارجة تصطدم بجسر في تكساس وتتسبب في تسرب نفطي.. فيديو
AP
بارجة تصطدم بجسر في تكساس وتتسبب في تسرب نفطي
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أظهر مقطع مصور جويا اصطدام بارجة بجسر في مدينة غالفستون بولاية تكساس الأمريكية يوم الأربعاء ما أدى إلى تسرب النفط إلى المياه المحيطة وإغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى جزيرة صغيرة.

وقال روني فاريلا من مكتب إدارة الطوارئ في غالفستون: "اصطدمت بارجة بالجسر الواقع شمال غالفستون مباشرة والذي يؤدي إلى جزيرة بيليكان في حوالي الساعة 9:30 صباحا".

وأشار فاريلا إلى أن الاصطدام تسبب في تسرب النفط وأن طواقم العمل تقوم بتنظيفه.

ووفقا له لا معلومات عن الأضرار التي لحقت بالجسر أو ما إذا كانت هناك إصابات حتى الآن.

وأظهر المقطع المصور جويا أجزاء متضررة من خط سكة الحديد الذي يمتد بالتوازي مع الجسر بعد اصطدام البارجة به وخروجه عن الخدمة.

وأفاد مكتب رئيس بلدية مقاطعة غالفستون لقناة "كي تي آر كي" إن جزءا كبيرا من الجسر سقط وأظهرت الصور التي بثتها القناة قطعا من الخرسانة على سطح البارجة.

المصدر: أ ف

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