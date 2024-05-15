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روسيا تدين الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا

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روسيا تدين الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا
AP Jan Kroslak/TASR via AP
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دانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، وتمنت له الشفاء العاجل.

وقال زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الأربعاء: "نحن ندين بحزم الهجوم ونتمنى الشفاء بأسرع ما يمكن لرئيس الوزراء فيتسو".

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وتابعت: "نعرفه كصديق لروسيا لا يخاف في هذا الزمن الدرامي والتاريخي، وربما في نقطة الانعطاف هذه في تاريخ البشرية، أن يعبر عن رأيه الذي كثيرا ما يتناقض مع التيار السائد في الغرب الجماعي".

يذكر أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو نقل إلى المستشفى، وهو بحالة خطيرة، جراء إصابته بطلقات نارية في مدينة هاندلوفا، حيث تعرض للاعتداء يوم الأربعاء.

المصدر: تاس

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