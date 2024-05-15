RT العربية و تلفزيون "اليمن اليوم" يوقعان مذكرة تفاهم على هامش منتدى روسيا -العالم الإسلامي

وقعت قناة RT العربية و تلفزيون "اليمن اليوم" مذكرة تفاهم على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الـ15 "روسيا – العالم الإسلامي" بهدف تطويرعلاقات التعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.

وتسعى المذكرة التي وقعتها السيدة مايا مناع مديرة قناة RT العربية، والمدير التنفيذي لتلفزيون "اليمن اليوم" عبد الولي المذابي ‎على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، إلى تعزيز وتطوير التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين الجانبين وتدريب وتحسين المهارات للصحفيين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

RT

وبموجب المذكرة سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات ويعملان على تطوير العلاقات في مجال تقديم المواد الإعلامية بالإضافة إلى تبادل مواضيع ومحتويات البرامج التلفزيونية والمشاريع الصوتية والبصرية بما يحقق الفائدة للجانبين.

RT

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر:RT