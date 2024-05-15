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بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

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بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار
AFP
وزيرا الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا والأمريكي أنتوني بلينكن، كييف، 15 مايو 2024
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار.

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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في كييف: "سنقدم ملياري دولار إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسنضعها معا في أول صندوق من نوعه لمشاريع الدفاع".

وذكر أن الصندوق يستند من 3 أسس وهي تزويد أوكرانيا بالأسلحة والاستثمار في القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد ومساعدة كييف في شراء أسلحة من دول أخرى أيضا.

هذا وأكد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية أمنية خلال الأسابيع القريبة القادمة.

المصدر: سبوتنيك

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