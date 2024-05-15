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الأمم المتحدة تحقق بمقتل أحد موظفيها باعتداء غامض في رفح

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الأمم المتحدة تحقق بمقتل أحد موظفيها باعتداء غامض في رفح
الضابط المتقاعد بالجيش الهندي ويبهاف أنيل كالي، الذي يعمل مع إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة، والذي قتل في رفح.
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أعلنت الأمم المتحدة أنها بدأت التحقيق في هجوم غامض على سيارة تابعة لها في مدينة رفح بقطاع غزة أدى إلى مقتل أول موظف لها في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وكان الموظف، وهو ضابط متقاعد بالجيش الهندي يدعى ويبهاف أنيل كالي، يعمل مع إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وكان في طريقه إلى المستشفى الأوروبي في رفح مع زميل له أصيب أيضا في الهجوم.

وفي بيان صدر يوم الاثنين بعد وفاة كالي، كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن"، قائلا إن الصراع في غزة لا يزال يتسبب في خسائر فادحة "ليس فقط بين المدنيين بل أيضا على العاملين في المجال الإنساني".

وقال نائب المتحدث باسمه فرحان حق إن الأمم المتحدة شكلت لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤولية عن الهجوم.

وأضاف: "لا يزال التحقيق مبكرا جدا، ولا يزال يجري التحقق من تفاصيل الحادث مع الجيش الإسرائيلي".

وتتوغل إسرائيل في عمق رفح بجنوب غزة حيث لجأ أكثر من مليون شخص إلى المأوى وقصفت قواتها شمال القطاع يوم الثلاثاء في بعض من أعنف الهجمات منذ شهور.

المصدر: "رويترز"

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