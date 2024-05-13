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الأمم المتحدة: مقتل أول موظف دولي أممي في غزة

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الأمم المتحدة: مقتل أول موظف دولي أممي في غزة
Globallookpress
سيارة تابعة للأمم المتحدة في غزة
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أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن أحد أفراد أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة قُتل في هجوم استهدف سيارته في رفح الاثنين.

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وأوضح فرحان حق أنه أول موظف دولي تابع للمنظمة يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب.

وقال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شعر "بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد أعضاء إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وإصابة آخر نتيجة قصف تعرضت له مركبتهما التابعة للأمم المتحدة، أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح".

وأضاف "هذه الضحية الدولية الأولى" للأمم المتحدة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مذكرا بمقتل نحو 190 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة، معظمهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار إلى أن الأمين العام "يدين جميع الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل".

ولم يعط حق أي تفاصيل عن الحادث وامتنع عن تحديد جنسيتي الموظف المتوفى والآخر المصاب.

وقال "ليس لدي كل التفاصيل" لكن "أعتقد أن الموكب كان يتحرك عندما أُصيبت المركبة"، موضحًا أن جميع المركبات كانت معروفة على أنها تابعة للأمم المتحدة.

وتضمن إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن أمن وكالات المنظمة وبرامجها في أكثر من 130 دولة.

المصدر: "أ ف ب"

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