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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والحمم البركانية في إندونيسيا إلى 58 شخصا

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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والحمم البركانية في إندونيسيا إلى 58 شخصا
AFP
جزيرة سومطرة، إندونيسيا
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أفاد موقع CNA بارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وتدفق الحمم البركانية الباردة في إندونيسيا إلى 58 شخصا، فيما لا يزال 35 آخرون في عداد المفقودين.

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وقال الموقع: "كانت الفيضانات، التي شملت جميع الأنهار العشرين تقريبا ومنابعها على جبل مارابي، قوية لدرجة أنها دمرت الجسور وقطعت الطرق ودفنت المناطق الزراعية والسكنية تحت طبقات سميكة من الطين والحطام... وتم تأكيد مصرع 58 شخصا وفقدان 35 آخرين".

ويرى عدد من الخبراء أنه كان من الممكن تجنب معظم الوفيات الناجمة عما يسمى بـ "الحمم البركانية الباردة" وهي الرمال والحصى والرماد التي تنقلها الأمطار من سفوح البركان وكذلك الفيضانات المفاجئة على جبل مارابي. ويرون أنه كان على السلطات الإقليمية أن تنظم عمليات الإجلاء بسرعة أكبر وتحسين أساليب تعديل الطقس وسياسات استخدام الأراضي.

وأدت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت جزيرة سومطرة الإندونيسية السبت الماضي إلى انهيار حمم بركانية من جبل مارابي وهو أحد أنشط براكين إندونيسيا في هذه الجزيرة، مما أسفر عن غرق الطرق والمنازل والمساجد.

المصدر: نوفوستي

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