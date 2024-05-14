وول ستريت جورنال: استعادة كييف لزمام المبادرة "بعيد المنال"

ترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "استعادة زمام المبادرة" في ساحة المعركة بالنسبة لكييف تبدو "بعيدة المنال" نظرا للوضع في مدينة خاركوف.

جاء ذلك فيما نقلته الصحيفة بشأن الغرض الرئيسي من الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا، والتي تقول الصحيفة إنها لمساعدة كييف على تعزيز دفاعاتها.

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وزار بلينكن كييف اليوم الثلاثاء حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وناقشا الوضع في ساحة المعركة، وتأثير حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة والتزام واشنطن طويل المدى بدعم كييف.

في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن "هدف هذه المبادرة قد يبدو غير قابل للتحقيق"، نظرا للوضع في منطقة خاركوف، والذي أجبر كييف بالفعل على إرسال تعزيزات إلى المنطقة، وهو ما قد "يعرض قطاعات أخرى من الجبهة الأوكرانية للخطر" على حد تعبير الصحيفة.

وقد وصف زيلينسكي الوضع في منطقة خاركوف، عقب الاستماع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أميروف يوم أمس الاثنين، بأنه "الأكثر سخونة" على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية في هذا الاتجاه.

وكان زيلينسكي قد وصف وضع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، لا سيما في فولتشانسك بأنه "صعب للغاية"، فيما اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بالوضع التكتيكي الصعب في اتجاه خاركوف مشيرة إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي