الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في غزة وتوسيع نطاقها (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها ضد "أهداف إرهابية في منطقة شرق رفح وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

وقال في بيان إنه "في شرق رفح، تمكنت قوات الجيش من القضاء على عدد من الإرهابيين وعثرت على أسلحة. وقصفت طائرة تابعة لسلاح الجو خلية كانت تخرج من موقع لإطلاق الصواريخ"، مشيرا إلى أنه "خلال الليل، قامت قوات الجيش بتوسيع نشاطها في منطقة جباليا ونفذت عمليات تستهدف أهدافا إرهابية في المنطقة".

وأضاف: "خاضت القوات خلال اليوم الماضي عددا من المعارك، وقضت بنيران الدبابات على عشرات المسلحين الذين أطلقوا النار على القوات، كما فككت شبكة عبوات ناسفة كانت مزروعة في المنطقة"، مبينا أنه "خلال العملية، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على فتحات أنفاق وقامت بتفكيك عدد من منصات لإطلاق الصواريخ".

وأعلن أن قوات قامت بتوسيع نشاطها في منطقة جباليا ونفذت عمليات تستهدف "أهدافا إرهابية إضافية في المنطقة".

المصدر: RT