بالفيديو.. مروحية عسكرية إسرائيلية تنقل جنودا مصابين إلى مستشفى في القدس

نقلت مروحية عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي جنودا مصابين إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

وتظهر المقاطع المصورة التي نشرتها وسائل إعلامية إسرائيلية مروحية تهبط على سطح المستشفى. وفي فيديو آخر يظهر عدد من المسعفين وهم ينقلون الجرحى على متن نقالة إلى داخل المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 620 ضابطا وجنديا، فيما قتل 272 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأفاد بأن حصيلة الجرحى منذ بداية الحرب هو 3434، من بينهم 1994 إصابة طفيفة، 911 إصابة متوسطة و529 إصابة بليغة.

أما حصيلة المصابين منذ بدء المناورة البرية داخل قطاع غزة فبلغت 1674 من بينهم 788 إصابة طفيفة، 552 إصابة متوسطة و334 إصابة بليغة.

المصدر: RT